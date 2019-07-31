Индексация пенсий для работающих пенсионеров, каникулы для ипотечных заемщиков, новая строка в платежках за ЖКХ и другие нововведения августа. Дни.ру выяснили, как новые законы изменят жизнь россиян с наступлением последнего летнего месяца.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров, каникулы для ипотечных заемщиков, новая строка в платежках за ЖКХ и другие нововведения августа. "Дни.ру" выяснили, как новые законы изменят жизнь россиян с наступлением последнего летнего месяца.Работающие пенсионеры станут получать больше. Выплаты для этой категории граждан с 1 августа проиндексируют впервые с 2016года. Но претендовать на повышенную ставку могут лишь те, чей работодатель впрошлом году исправно делал пенсионные и страховые взносы.С 2015 года пенсии тем, кто продолжает работать,рассчитываются по новой формуле. Она основана на пенсионных баллах. Выплатыназначаются в зависимости от величины отчислений работодателя, но при этомне могут превышать установленные законом ограничения.Предполагается, чтомаксимальная августовская прибавка составит около 250 рублей. По данным статистики, в России работают почти десять миллионов пенсионеров.Изменения в законах повлияют и на ипотечников. С августа онисмогут воспользоваться полугодовой отсрочкой по выплате кредита. Так называемыеипотечные каникулы будут предоставляться заемщикам, оказавшимся в непростойжизненной ситуации.Речь идет о временной нетрудоспособности ипотечника,признании его инвалидом первой или второй группы, снижении семейного дохода на30% и более. По новым законам, на весь срок ипотечных каникул жилье заемщикабудет защищено от изъятия.С августа в платежках ЖКХ появится новая строчка. Поновому закону о добровольном страховании жилья на случай чрезвычайных ситуацийгражданин может внести добровольный страховой взнос вместе с оплатойжилищно-коммунальных услуг.Пока эта норма будет действовать на территории несколькихсубъектов Федерации – Санкт-Петербурге, а также Московской, Ленинградской,Свердловской, Тверской, Тюменской и Новосибирской областях. Сейчас компенсациив случае аварий гражданам выплачиваются за счет федерального, регионального, атакже муниципального бюджетов. Новый закон позволит переложить частьответственности на страховые компании.Участвуя в программе добровольного страхования жилья,гражданин не лишается прав на государственные социальные выплаты. Получитьсредства пострадавший сможет как от страховой компании, так и от государства.По новым законам в августе вводится уголовная илиадминистративная ответственность за препятствование работе медиков. Если вдеянии нарушителя не было уголовного состава, ему предстоит заплатить штраф отчетырех до пяти тысяч рублей. Водителям, отказавшимся пропускать кареты скоройпомощи, грозит лишение прав до одного года.Вступающие в силу в августе новые законы также вводят штрафыза так называемое зарплатное рабство, то есть случаи, когда работодатель нежелает переводить средства работника на счет выбранного им банка. Сам закон,дающий сотрудникам возможность выбирать банк, действует уже пять лет.