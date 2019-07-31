События в жизни знаменитостей сменяются столь стремительно, что порой бывает сложно уследить за всеми звездными заявлениями и скандалами. Чтобы читатели не терялись в большом потоке информации, Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 июля 2019 года.

События в жизни знаменитостей сменяются столь стремительно, что порой бывает сложно уследить за всеми звездными заявлениями и скандалами. Чтобы читатели не терялись в большом потоке информации, "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 июля 2019 года.В Сети появился совместный снимок Ольги Бузовой и Лолиты Милявской. Поклонники сравнили внешний вид двух звезд.Многие пользователи считают, что Лолита побила Ольгу. По их словам, поющая телеведущая переборщила с косметологическими процедурами и стала выглядеть старше коллеги.Материал дополняется.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 июля 2019 года, в и специальных .