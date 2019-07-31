Российский боксер супертяжелой весовой категории Александр Поветкин проведет свой следующий поединок против британца Хьюи Фьюри. Встреча соперников состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне в рамках вечера бокса.

Российский боксер супертяжелой весовой категории Александр Поветкин проведет свой следующий поединок против британца Хьюи Фьюри. Встреча соперников состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне в рамках вечера бокса, где главным событием которого станет бой легковесов украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла.Предыдущим боем Поветкина был поединок против другого британского боксера Энтони Джошуа, по итогам которого потерпел поражение техническим нокаутом в борьбе за звание чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.В активе Поветкина 34 победы, 24 из которых были достигнуты нокаутом, а также два поражения. В то же время у Фьюри 23 победы, 13 из них – нокаутом, и два поражения. Напомним, он является двоюродным братом экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри.