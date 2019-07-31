Убийца блогерши-эскортницы раскрыл мотивы преступления. По словам Максима Гареева, Екатерина Карагланова всячески его унижала – и он не вытерпел издевательств.

Убийца блогерши-эскортницы раскрыл мотивы преступления. Пословам Максима Гареева, Екатерина Карагланова всячески его унижала – и он невытерпел издевательств.Убийца блогерши-эскортницы был задержан в своей квартире вКотельниках. 33-летний мужчина признался, что нанес девушке 5 ударов ножом,после чего попытался спрятать тело в чемодан. Труп в чемодан не поместился -так что Максим Гареев вынес только окровавленные вещи жертвы, которые сжег влесу.Говоря о причинах, побудивших его к жестокому преступлению, Гареевзаявил, что девушка его всячески унижала."Она мне говорила по поводу того, что у меня невкуснаясперма, что я никакой, что мне не поможет ничего с моей внешностью", -рассказал Максим. По словам убийцы блогерши-эскортницы, он собирался уйти, нопотом попросил кофе. Девушка и в этом ему отказала – заявив, что не собираетсятратить на него капсулу.Мужчина решил сам приготовить себе кофе, Екатерина жепродолжала над ним подшучивать. Она заявила Максиму, что ему придется сновамесяц копить деньги, чтобы придти к ней еще раз. В конце концов он не выдержали набросился на с ножом.Следователи выясняют все детали убийства. Версию о том, что Караглановаоказывала интимные услуги состоятельным мужчинам, а у Гарееве не оказалось денег,чтобы с ней расплатиться, не могут подтвердить подруги убитой. Они считают, что деньги на съем квартиры и покупкудорогого автомобиля ей присылали из провинции родители-врачи, передает "".