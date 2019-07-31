КНДР произвела запуск двух ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на генштаб вооруженных сил Южной Кореи. Сеул утверждает, что это были баллистические ракеты малого радиуса действия.

КНДР произвела запуск двух ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на генштаб вооруженных сил Южной Кореи. Сеул утверждает, что это были баллистические ракеты малого радиуса действия.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны будет держать тесный контакт с американской администрацией в связи с испытаниями. "Мы подтверждаем, что никакой прямой угрозы для национальной безопасности страны ракетные пуски не представляли, — приводит слова японского премьера телеканал "Россия 24". — Мы будем сотрудничать с США и другими странами по вопросам ракетных испытаний КНДР".