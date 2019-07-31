Сотрудники Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области готовят иск против компании, прокладывавшей водопровод в село Доброе.

Работы по прокладке водопровода завершились успешно, однако местные археологи возмущены и расстроены. Сейчас на месте, где планировалось проведение археологических раскопок, на проведение которых был получен федеральный грант, проложены трубы. Об этом сообщает канал ОТР.Водопровод расположился на месте стоянки древних людей, обнаруженной еще в 1980-х годах. Древние стоянки были внесены в реестр особо охраняемых памятников культуры Липецкой области.Археологи утверждают, что работы по сооружению водопровода привели к уничтожению огромного количества артефактов. Они подчеркивают, что разрешения на проведение работ у коммунальщиков не было.Строители возражают, уверяя, что все необходимые документы были, а работы были согласованы – ни о каких археологических памятниках на месте прокладки магистрали им не сообщили.