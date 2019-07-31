Прокуратура Хабаровского края обнаружила многочисленные нарушения законодательства в ходе проверки работы органов власти и местного самоуправления по итогам трагедии в Холдоми. Претензии предъявлены, в частности, министерству образования и науки края, региональным управлениям МЧС и Роспотребнадзора, а так же администрации Солнечного района.

Прокуратура Хабаровского края обнаружила многочисленные нарушения законодательства в ходе проверки работы органов власти и местного самоуправления по итогам трагедии в Холдоми. Претензии предъявлены, в частности, министерству образования и науки края, региональным управлениям МЧС и Роспотребнадзора, а так же администрации Солнечного района. Кроме того, межведомственная комиссия по организации оздоровительного отдыха детей оказалась в неполном составе и проверка Холдоми проводилась поверхностно.Как сообщили ГТРК "Дальневосточная" в прокуратуре, лагерь числился в реестре мест отдыха и оздоровления без указания наличия палаточного городка. Заключение Роспотребнадзора получено также без указания типа проживания. Управление МЧС обвиняется в бездействие при разработке правил пожарной безопасности в детских лагерях нестационарного типа и недостаточный контроль по линии Госпожнадзора.В итоге, прокурорские представления получили: губернатор Хабаровского края, руководители главного управления МЧС, управления Роспотребнадзора и глава Солнечного районаМежду тем в Хабаровске возбуждено еще одно дело, где фигурируют организаторы детского лагеря Холдоми. На этот раз расхождения с законом нашли сотрудники краевой ФАС. Возбуждено дело в отношении не только ООО "Экстрим Сервис" и ООО "Флагман", обе компании — это и есть Холдоми, но и правительства Хабаровского края и краевого "Дома молодежи". Нарушения касаются пункта закупки тех самых палаток.После трагедии в крае продолжаются массовые внеплановые проверки детских мест отдыха. Под прицелом все зоны — от пищеблока до спален. Особое внимание пожарной безопасности. А в офисе туркомплекса тем временем начали принимать заявления на возврат стоимости путевок.