Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в неловкой ситуации: он до последнего не верил, что президентом Украины станет Владимир Зеленский и призывал не голосовать за артиста. Теперь создается впечатление, что Батька пытается замолить грешок прошлого и пытается понравиться бывшему шоумену.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в неловкой ситуации: он до последнего не верил, что президентом Украины станет Владимир Зеленский и призывал не голосовать за артиста. Теперь создается впечатление, что Батька пытается замолить "грешок" прошлого и пытается понравиться бывшему шоумену.
Для разговора с Зеленским Лукашенко собрался посетить
Украину. Планируется, что встреча двух президентов состоится на II Форуме
регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в Незалежной в октябре.
В последний день июля президенты поговорили по телефону.
Зеленский пригласил Лукашенко на форум, а белорусский лидер в свою очередь
поздравил коллегу с успешным окончанием электорального сезона и пожелал ему
успехов в работе.
Главы государств также затронули ситуацию в Донбассе, поговорили
о развитии экономического сотрудничества двух стран. "Президенты особoе
внимание уделили ходу уборочной кампании в oбеих странах", – пишет со
ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Не исключено, что вскоре после визита белорусского лидера на
Украину, Зеленский нанесет ответный визит в Минск. Батька, с его слов, готов
видеть своего коллегу "в любое время и в любом формате".
попал в неловкую ситуацию во время президентских
выборов на Украине. Батька допустил серьезную ошибку, публично сделав ставку на
победу Петра Порошенко.
О Зеленском белорусский лидер отзывался довольно прохладно и
призывал украинцев не голосовать за комика. Его избрание – большой риск,
пояснил Лукашенко.
Батьку можно понять: с Порошенко ему удалось выстроить
хорошие, доверительные отношения. Лидеры часто виделись, их позиции совпадали
по многим вопросам.
Успех Зеленского стал для белорусского лидера унизительной
пощечиной. Теперь предстоит по-новому наводить мосты с властями в
Киеве.