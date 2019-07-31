Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в неловкой ситуации: он до последнего не верил, что президентом Украины станет Владимир Зеленский и призывал не голосовать за артиста. Теперь создается впечатление, что Батька пытается замолить грешок прошлого и пытается понравиться бывшему шоумену.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в неловкой ситуации: он до последнего не верил, что президентом Украины станет Владимир Зеленский и призывал не голосовать за артиста. Теперь создается впечатление, что Батька пытается замолить "грешок" прошлого и пытается понравиться бывшему шоумену.Для разговора с Зеленским Лукашенко собрался посетитьУкраину. Планируется, что встреча двух президентов состоится на II Форумерегионов Белоруссии и Украины, который пройдет в Незалежной в октябре.В последний день июля президенты поговорили по телефону.Зеленский пригласил Лукашенко на форум, а белорусский лидер в свою очередьпоздравил коллегу с успешным окончанием электорального сезона и пожелал емууспехов в работе.Главы государств также затронули ситуацию в Донбассе, поговорилио развитии экономического сотрудничества двух стран. "Президенты особoевнимание уделили ходу уборочной кампании в oбеих странах", – пишет соссылкой на пресс-службу Лукашенко.Не исключено, что вскоре после визита белорусского лидера наУкраину, Зеленский нанесет ответный визит в Минск. Батька, с его слов, готоввидеть своего коллегу "в любое время и в любом формате".попал в неловкую ситуацию во время президентскихвыборов на Украине. Батька допустил серьезную ошибку, публично сделав ставку напобеду Петра Порошенко.О Зеленском белорусский лидер отзывался довольно прохладно ипризывал украинцев не голосовать за комика. Его избрание – большой риск,пояснил Лукашенко.Батьку можно понять: с Порошенко ему удалось выстроитьхорошие, доверительные отношения. Лидеры часто виделись, их позиции совпадалипо многим вопросам.Успех Зеленского стал для белорусского лидера унизительнойпощечиной. Теперь предстоит по-новому наводить мосты с властями вКиеве.