Десятилетняя жительница Австралии избежала серьезных травм после встречи с крупной птицей во время катания на американских горках. Момент знакомства попал на видео.

Десятилетняя жительница Австралии избежала серьезных травм после встречи с крупной птицей во время катания на американских горках, сообщает Stuff. Момент "знакомства" попал на видео.Инцидент произошел 27 июля в парке развлечений Warner Bros Movie World в Квинсленде. Пейдж Ормистон вместе со своим дядей заняли первые места в составе вагонеток, но как только аттракцион разогнался до 110 километров в час, как в девочку врезался ибис — это сравнительно крупные птицы из отряда аистообразных."Я была очень напугана, я не знала, что делать, потому что застряла в кресле", — позже призналась Пейдж.На память об инциденте у нее осталось только видеозапись и небольшая царапина на плече, что можно считать большой удачей, поскольку длинный клюв птицы мог нанести серьезные увечья. О состоянии пернатого ничего не сообщается.Представители парка заявили, что это первый случай на их памяти, когда птица вмешалась в работу аттракциона.