Во вторник с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель Союз-2.1а со спутником Меридиан.

Во вторник с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан", передает телеканал "Россия 24".Как сообщили пресс-службе Минобороны РФ, старт ракеты состоялся в 08:56 по московскому времени. Предстартовые операции и сам запуск ракеты "Союз" прошли в штатном режиме.Ракета взята на сопровождение наземными средствами ВКС. Это третий пуск ракеты "Союз-2" с Плесецка в 2019 году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту были выведены четыре военных спутника.