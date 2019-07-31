Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации приняла решение приостановить с 10 августа 2019 года ввоз в страну китайских семечковых и косточковых культур.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации приняла решение приостановить с 10 августа 2019 года ввоз в страну китайских семечковых и косточковых культур.Как передает РИА Новости, Россельхознадзор пояснил, что такой шаг предпринят в связи с заражением китайской растительной продукции опасными для России бактериями.Надзорное ведомство отмечает, что запрет на торговлю вишней, черешней, сливами, абрикосами, персиками, яблоками, грушами и айвой будет пересмотрен после того как Китай улучшит ситуацию с производством, хранением и упаковкой своих растительных товаров.Ранее Россия и Белоруссия усилили контроль за продукцией Евросоюза из-за африканской чумы свиней.