Жительница Ярославля, устав от постоянного собачьего лая, доносящегося из соседней квартиры, пошла в суд.

Свои моральные страдания россиянка оценила в 50 тысяч рублей. Она рассказала, что в квартире этажом ниже круглосуточно лает собака, и из-за этого лая невозможно отдохнуть. Женщина обращалась и в управляющую компанию, и в полицию, но собака продолжала лаять.Хозяева собаки не являются владельцами квартиры – они ее снимают. Собственница регулярно наведывалась туда. В суде она заявила, что в квартире чисто, собака вела себя спокойно, претензий со стороны жильцов – нет.Владельцы животного рассказали, что дают своему псу успокоительное, и сейчас он не лает, с ним занимаются и стараются не оставлять одного.Административная районная комиссия, в свою очередь, предоставила материалы, согласно которым в один из дней с 11 вечера и до 2 ночи из квартиры раздавался собачий лай – это подтвердил протокол об административном нарушении и материалы полиции.Хозяйку квартиры в итоге оштрафовали на 200 рублей и с нее же взыскали моральную компенсацию в пользу соседки. Правда изначальные 50 тысяч рублей суд сократил до 5.Виновником судебной тяжбы оказался маленький джек-рассел-терьер, пишет сайт YarNews.