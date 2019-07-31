Благодаря проекту банк получил новые возможности для ведения бизнеса

Благодаря проекту банк получил новые возможности для ведения бизнеса«Ростелеком» завершил проект по подключению десяти офисов ББР Банка (АО) к Единой биометрической системе и совместно со своей дочерней компанией «РТЛабс» интегрировал решение «АРМ Биометрия» в информационную инфраструктуру заказчика.В ходе проекта «Ростелеком» решил проблему версионной совместимости автоматического рабочего места (АРМ) и операционных систем клиента со средствами защиты, к которым подключены рабочие места в десяти офисах банка в Москве, Московской области и других регионах России. В соответствии с требованиями регуляторов цифровой провайдер предоставил услуги шифрования каналов связи для передачи данных между отделениями ББР Банка.«Благодаря проекту, реализованному специалистами "Ростелекома”, банк получил новые возможности для ведения бизнеса. Например, привлечение новых клиентов через интернет-портал, заключение договоров в режиме удаленного доступа, сокращение операционных расходов в дополнительных офисах и другие. В будущем появится возможность вести документооборот в цифровом формате без личной подписи клиента», – отметил руководитель проекта ББР Банка Владимир Мазалов.«Банковский сектор стал первой отраслью, в которой нашла применение созданная "Ростелекомом” цифровая платформа. К Единой биометрической системе уже присоединились более ста пятидесяти банков, чьи отделения размещены в 450 городах России. Ряд крупных российских банков запустил сервисы открытия счетов, вкладов, получения кредитов с использованием биометрии. В дальнейшем механизм удалённой идентификации граждан планируется использовать и в других секторах экономики. Это повысит уровень доступности сервисов для россиян, что уравняет возможности жителей мегаполисов и отдаленных регионов, а также маломобильных граждан», – сказал директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко.В 2018 году по инициативе Минкомсвязи России и Центробанка России «Ростелеком» построил и ввел в эксплуатацию Единую биометрическую систему. Этой работе предшествовало вступление в силу законодательных актов о биометрической идентификации граждан и необходимости формирования единой базы данных граждан России.Сдать биометрические данные (изображение лица и запись голоса) можно непосредственно в отделении банка. Биометрические образцы сразу же передаются по защищенным каналам связи в банковский центр обработки данных (ЦОД), где в режиме онлайн проходят автоматическую проверку на соответствие установленным требованиям. После этого качественные биометрические образцы подписываются электронной цифровой подписью и передаются по защищенным каналам связи в Единую биометрическую систему через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Кроме того, в случае отсутствия у клиента банка учетной записи на Портале госуслуг, сотрудник банка может ее создать, используя «АРМ Биометрия».Благодаря профессиональной работе сотрудников банка и простоте самого решения, весь процесс занимает несколько минут и гарантирует клиентам банка высокий уровень информационной безопасности данных.