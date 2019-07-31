Казанский Рубин на встрече с болельщиками провел презентацию новичков команды, которые пополнили состав команды нынешним летом. Не забыли казанцы про Алексея Сутормина, который перешел в Рубин из Оренбурга, но задержался в клубе на 10 дней.

Казанский "Рубин" на встрече с болельщиками провел презентацию новичков команды, которые пополнили состав команды нынешним летом. Не забыли казанцы про Алексея Сутормина, который перешел в "Рубин" из "Оренбурга", но задержался в клубе на 10 дней, после чего его купил "Зенит". Игрок был представлен в виде картонного манекена.Как сообщает телеканал "Россия 24", когда было объявлено имя Алексея Сутормина. Один из работников клуба вынес на сцену картонную фигуру футболиста в полный рост, что сопровождалось мини-фейерверком.Представили болельщикам наших новичков!