Продюсер Яна Рудковская не поддержала позицию юмориста Максима
Галкина по поводу пожаров в Сибири. По мнению звезды, активностью в Сети можно
многого добиться.
Продюсер Яна Рудковская не поддержала позицию юмориста Максима
Галкина по поводу пожаров в Сибири. По мнению звезды, активностью в Сети можно
многого добиться.
В личном Instagram Максим Галкин высказался о трагедии. Юморист
записал ролик, в котором заявил, что происходящее сейчас в соцсетях не имеет
никакого отношения к борьбе за экологию, мол, посты с призывами потушить пожар –
бессмыслица. В комментариях под видео подписчики затравили шоумена, выразив несогласие.
Мнение Максима Галкина не поддержала и Яна Рудковская. В
пример продюсер привела нашумевшую историю журналиста Ивана Голунова и скандал на
проекте "Голос.Дети" Первого канала.
"Всегда была согласна с моим другом Максимом Галкиным, а вот
тут не соглашусь! Все что мы можем сделать, когда нам пишут люди с этих
регионов – это поднять общественный резонанс, в случае с Ваней Голуновым это
получилось, а так бы сидел парень лет семь ни за что, ни про что, а с Детским
Голосом, разве не волна общественного резонанса поменяла результаты финала?
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -
написала в личном Telegram-канале "Голубь мира".
После звезда отметила, что у знаменитостей есть возможность воздействовать на массы. Благодаря соцсетям можно привлечь внимание и
добиться решения проблемы.
"Уж если Ди Каприо волнует наши леса, то наверное масштаб
бедствий уже не такой как типа было раньше! Мне пишут, почему Вы отдыхаете,
поезжайте и тушите! Чем? Ведрами??? У нас вот помощь переодически предлагают
другим странам в тушении огня МЧС России. Мы можем поднять эту проблему и Слава
Богу, что после появления соц сетей мы стали хоть как-то на это воздействовать!"
– резюмировала .