Продюсер Яна Рудковская не поддержала позицию юмориста Максима Галкина по поводу пожаров в Сибири. По мнению звезды, активностью в Сети можно многого добиться.

Продюсер Яна Рудковская не поддержала позицию юмориста МаксимаГалкина по поводу пожаров в Сибири. По мнению звезды, активностью в Сети можномногого добиться.В личном Instagram Максим Галкин высказался о трагедии. Юмористзаписал ролик, в котором заявил, что происходящее сейчас в соцсетях не имеетникакого отношения к борьбе за экологию, мол, посты с призывами потушить пожар –бессмыслица. В комментариях под видео подписчики затравили шоумена, выразив несогласие.Мнение Максима Галкина не поддержала и Яна Рудковская. Впример продюсер привела нашумевшую историю журналиста Ивана Голунова и скандал напроекте "Голос.Дети" Первого канала."Всегда была согласна с моим другом Максимом Галкиным, а воттут не соглашусь! Все что мы можем сделать, когда нам пишут люди с этихрегионов – это поднять общественный резонанс, в случае с Ваней Голуновым этополучилось, а так бы сидел парень лет семь ни за что, ни про что, а с ДетскимГолосом, разве не волна общественного резонанса поменяла результаты финала?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -написала в личном Telegram-канале "Голубь мира".После звезда отметила, что у знаменитостей есть возможность воздействовать на массы. Благодаря соцсетям можно привлечь внимание идобиться решения проблемы."Уж если Ди Каприо волнует наши леса, то наверное масштаббедствий уже не такой как типа было раньше! Мне пишут, почему Вы отдыхаете,поезжайте и тушите! Чем? Ведрами??? У нас вот помощь переодически предлагаютдругим странам в тушении огня МЧС России. Мы можем поднять эту проблему и СлаваБогу, что после появления соц сетей мы стали хоть как-то на это воздействовать!"– резюмировала .