На севере Пакистана в результате падения небольшого самолета в районе жилого квартала в городе Равалпинди погибли 19 человек.

На севере Пакистана в результате падения небольшого военного самолета в районе жилого квартала в городе Равалпинди погибли 19 человек. Еще 16 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.В результате крушения возник пожар, огнем были охвачены несколько зданий, передает ТАСС. По информации пакистанских военных, в результате авиакатастрофы погибли все пять человек, находившихся на борту, и 14 гражданских лиц. Причины крушения самолета устанавливаются.