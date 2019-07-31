Знаменитая певица Анна Седокова порассуждала о том, как можно завоевать сердца самых завидных холостяков мира. Среди прочих под прицелом красавицы оказался и миллиардер Роман Абрамович.

Знаменитая певица Анна Седокова порассуждала о том, как можно завоевать сердца самых завидных холостяков мира. Среди прочих под прицелом красавицы оказался и миллиардер Роман Абрамович.По словам Седоковой, последний брак сильно изменил бизнесмена. "Многому научился у любимой женщины. Этот опыт будет сложно перебить", – считает артистка.Певица предположила, что соблазнить Абрамовича поможет только острый ум. В таких ситуациях пластические операции и наращивание волос не сработают. Седокова уверена, что миллиардеру рядом нужна интересная женщина, с которой будет о чем поговорить. "Если же кто-то надеется заинтересовать его только благодаря сногсшибательной внешности, этого никогда не случится", – утверждает она.По мнению артистки, еще одним важным фактором является то, что Абрамович может позволить себе практически все. Именно поэтому ему нужна женщина, которая не станет сразу говорить "да". Не исключено, в соблазнении миллиардера помогут различные препятствия, которые ему придется преодолеть. "Это может быть душевная травма избранницы, которую он поможет исцелить, или даже ее муж, от которого она хочет, но не может уйти", – цитирует Седокову ."Известные холостяки привыкли, что им все дается просто – они от этого устали", – добавила артистка.Напомним, является признанным экспертом в области соблазнения. Певица дважды была замужем, от отношений с разными мужчинами у нее осталось трое детей.