В рамках подготовки к Кубка мира-2019 российские баскетболисты на базе в подмосковном Новогорске провели открытую тренировку, ее итоги подвел главный тренер команды Сергей Базаревич.

В рамках подготовки к Кубка мира-2019 российские баскетболисты на базе в подмосковном Новогорске провели открытую тренировку, ее итоги подвел главный тренер команды Сергей Базаревич."Состояние сборной? Кто-то больше отдыхал, кто-то меньше. В принципе, все довольно в неплохой форме, что позволило нам достаточно быстро перейти к серьезной работе, – приводит слова Базаревича пресс-служба РФБ. – Отличная работа на первой неделе – надеюсь, продолжим в том же духе, подготовимся максимально хорошо и этим нивелируем трудности с составом".Также Базаревич сообщил о том, что в команде есть большие трудности с позицией разыгрывающего. "Не секрет, что Хвостов был одним из определяющих игроков сборной в последние годы – во всяком случае, в те годы, что я руковожу командой. Поэтому ищем и внутренние резервы, и варианты перестроения игры", – подытожил наставник сборной.Напомним, Кубок мира по баскетболу в 2019 году пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России в рамках группового этапа сыграет с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.