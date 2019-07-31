Общероссийское объединение пассажиров выступило с инициативой о блокировке в России сайта поиска попутчиков BlaBlaCar и ресурсов по бронированию автобусных билетов у нелегальных автоперевозчиков.

Общероссийское объединение пассажиров выступило с инициативой о блокировке в России сайта поиска попутчиков BlaBlaCar и ресурсов по бронированию автобусных билетов у нелегальных автоперевозчиков.Поступившим в Государственную думу документом предлагается закрепить в законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их в связи с осуществлением продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".Общероссийского объединения пассажиров уже сформировало перечень из 229 сайтов, которые осуществляют продажу билетов на рейсы нелегальных автоперевозчиков. Так, в него включены такие сайты, как BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также соответствующие страницы на сайтах OneTwoTrip, "Туту.ру", "Связной.Трэвел" и многих других.Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что поступившее предложение будет обсуждаться на осенней сессии.Как сообщалось, по итогам состоявшегося 26 июня заседания Госсовета президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить до 1 декабря 2020 года создание единой федеральной системы контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок, чтобы снизить долю нелегальных перевозчиков на рынке.