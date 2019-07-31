31.07.2019

2019-07-31 11:55:37

Синоптики сообщили о возвращении тепла в Москву

Сотрудники Гидрометцентра рассказали, когда в Москву вернется тепло. По словам синоптиков, хорошая погода установится уже в конце следующей недели, передает "".



Южноевропейский циклон вытеснит "ультрополярное вторжение". "Он принесет и тепло, и свежий воздух средиземноморского происхождения", – цитирует специалиста .



В среду, 31 июля, в столице ожидается холодная погода, сообщает "". Температура воздуха составит +12...14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8...10 градусов.