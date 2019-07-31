Нападающий сборной России и петербургского Зенита Артем Дзюба встретился с российским голкипером клуба Национальной хоккейной лиги Флорида Пантерз Сергеем Бобровским.

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба встретился с российским голкипером клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" Сергеем Бобровским."Случайная встреча с непробиваемым Сергеем Бобровским, – написал Дзюба в социальной сети Instagram. – Очень приятно познакомиться, удачи во "Флориде".Посмотреть эту публикацию в InstagramСлучайная встреча с непробиваемым @sergeibobrovsky !!! Очень приятно познакомиться!!! Удачи в @flapanthersПубликация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 31 Июл 2019 в 8:02 PDTНапомним, Бобровский в начале июля на правах свободного агента подписал контракт с "Пантерз", рассчитанный на семь лет.