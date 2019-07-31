Известная
певица поработала уборщицей в фуд-корте одного из московских торговых центров. Видеороликом с первого рабочего
дня Анита Цой поделилась на своей странице в Instagram.
Известная
певица поработала уборщицей в фуд-корте одного из московских торговых центров. Видеороликом с первого "рабочего
дня" Анита Цой поделилась на своей странице в Instagram.
Знаменитость на кадрах
убирает мусор и подносы за посетителями. Общаясь
с посетителями кафе, Анита Цой рассказала, что устроилась "на ставку
полторы тысячи в год". А смену работы исполнительница объяснила тем, что
у нее "прогорел бизнес" и очень нужны деньги, передает .
"А еще вчера в Кремле пела!" — посетовала Анита Цой, собирая
со столов объедки. Не постеснялась звезда и открыто просить
финансовой помощи у посетителей. К счастью, устройство на такую работу
оказалось фиктивным – артистка выполняла задание, которое ей дала
популярная блогер Екатерина Ходжаева. призналась, что при выполнении этого задания
чувствовала себя нелепо, сообщает