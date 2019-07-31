Известная певица поработала уборщицей в фуд-корте одного из московских торговых центров. Видеороликом с первого рабочего дня Анита Цой поделилась на своей странице в Instagram.

Известнаяпевица поработала уборщицей в фуд-корте одного из московских торговых центров. Видеороликом с первого "рабочегодня" Анита Цой поделилась на своей странице в Instagram.Знаменитость на кадрахубирает мусор и подносы за посетителями. Общаясьс посетителями кафе, Анита Цой рассказала, что устроилась "на ставкуполторы тысячи в год". А смену работы исполнительница объяснила тем, чтоу нее "прогорел бизнес" и очень нужны деньги, передает ."А еще вчера в Кремле пела!" — посетовала Анита Цой, собираясо столов объедки. Не постеснялась звезда и открыто проситьфинансовой помощи у посетителей. К счастью, устройство на такую работуоказалось фиктивным – артистка выполняла задание, которое ей далапопулярная блогер Екатерина Ходжаева. призналась, что при выполнении этого заданиячувствовала себя нелепо, сообщает