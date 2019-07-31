Нападающий самарских Крыльев Советов Александр Соболев признан лучшим игроком июля в российской премьер-лиге. В голосовании среди болельщиков Соболев набрал 38,1 % голосов (29308 человек).

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев признан лучшим игроком июля в российской премьер-лиге. В голосовании среди болельщиков Соболев набрал 38,1% голосов (29308 человек).По этому показателю 22-летний Александр обошел нападающего "Зенита" Артема Дзюбу (37,82%), голкипера "Рубина" Юрия Дюпина (10,74%) и футболистов "Ростова" Алексея Ионова (4,93%) и Элдора Шомуродова (8,42%).Напомним, "Крылья Советов" на старте РПЛ обыграли ЦСКА (2:0), проиграли "Арсеналу" (2:3) и "Уфе" (1:2). Соболев принимал участие во всех трех матчах: в игре с "армейцами" он оформил дубль, в противостоянии с "оружейниками" отличился единожды, а в Уфе записал на свой счет голевую передачу.