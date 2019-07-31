Специалисты зарегистрировали появление в Сочи летающих американских тараканов. Они считаются одними из крупнейших в мире.

Специалистызарегистрировали появление в Сочи летающих американских тараканов. Онисчитаются одними из крупнейших в мире.По данным пресс-службыСочинского национального парка, появление этих насекомых во многих районах Сочиможет быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством изтеррариумов. Там считают, что насекомое может обжиться на Черноморскомпобережье и остаться там.Данный вид таракана имеет красно-коричневую окраску, достигает сучетом усов пяти сантиметров в длину и хорошо летает. Их частосодержат в террариумах или разводят как как корм для ящериц и некоторых видовзмей.Родиной этихтварей является тропическая Африка, откуда они со временем распространились повсему миру. В Сочи летающие тараканы встречаются как в природе, так и в домах,наводя ужас и вызывая омерзение местных жителей и гостей курорта.Американскиетараканы считаются опасными вредителями. Они не только переносят инфекции имогут вызывать аллергию, но также портят пищу и материалы в зданиях, гдепоселяются. Американские тараканы – полифаги, то есть едят практическилюбые органические остатки, но предпочитают гниющую древесину.Примечательно, что в Китае спиртовой настой из таракановвходит в число препаратов для заживления ран. А во Вьетнаме это насекомое ивовсе употребляют в пищу в жареном виде.