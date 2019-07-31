Специалисты
зарегистрировали появление в Сочи летающих американских тараканов. Они
считаются одними из крупнейших в мире.
Специалисты
зарегистрировали появление в Сочи летающих американских тараканов. Они
считаются одними из крупнейших в мире.
По данным пресс-службы
Сочинского национального парка, появление этих насекомых во многих районах Сочи
может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из
террариумов. Там считают, что насекомое может обжиться на Черноморском
побережье и остаться там.
Данный вид таракана имеет красно-коричневую окраску, достигает с
учетом усов пяти сантиметров в длину и хорошо летает. Их часто
содержат в террариумах или разводят как как корм для ящериц и некоторых видов
змей.
Родиной этих
тварей является тропическая Африка, откуда они со временем распространились по
всему миру. В Сочи летающие тараканы встречаются как в природе, так и в домах,
наводя ужас и вызывая омерзение местных жителей и гостей курорта.
Американские
тараканы считаются опасными вредителями. Они не только переносят инфекции и
могут вызывать аллергию, но также портят пищу и материалы в зданиях, где
поселяются. Американские тараканы – полифаги, то есть едят практически
любые органические остатки, но предпочитают гниющую древесину.
Примечательно, что в Китае спиртовой настой из тараканов
входит в число препаратов для заживления ран. А во Вьетнаме это насекомое и
вовсе употребляют в пищу в жареном виде.