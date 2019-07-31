Сотрудники полиции задержали служащую кредитно-финансовой организации. Женщина подозревается в похищении крупной суммы денег с использованием служебного положения. В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Подозреваемая пока находится под домашним арестом.
Сотрудники полиции задержали служащую кредитно-финансовой организации. Женщина подозревается в похищении крупной суммы денег с использованием служебного положения.
Следствием установлено, что жительница Нефтеюганска за месяц похитила свыше 5,7 миллиона рублей. Преступница имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств, поскольку являлась кассиром-контролером банка. Отсутствие валюты в боксах женщина списывала на технические сбои устройств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время в отношении жительницы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело. Подозреваемая пока находится под домашним арестом.
Между тем, по данным URA.RU, сотрудница банка украла из кассы около 10 миллионов рублей и значительную часть этой суммы потратила в онлайн-казино. При задержании всей украденной суммы у женщины не оказалось, но часть денег у злоумышленницы все же изъяли.
Громким делом стал случай, связанный с кассиром из Салавата Луизой Хайруллиной. Следствием установлено, что женщина после рабочего дня вынесла из отделения более 23 миллионов рублей. Злоумышленницу разыскивали больше месяца.
В последнее время участились случаи краж, связанные со служебным положением работников. Например, Лилия Азнабаева также пошла по стопам Хайруллиной, похитив в одном из банков Уфы почти семь миллионов рублей.