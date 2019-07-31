В сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции...

В сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации.В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель. Им оказался 37–летний актер Московского театра «Современник».С его слов стало известно о том, что форму сотрудника органов внутренних дел ему предоставил блогер, для съемок в клипе.В отношении задержанного были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды» и 20.1 - «Мелкое хулиганство».По результатам рассмотрения материалов по ст. 20.1 КоАП РФ судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 8 суток.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве