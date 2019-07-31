В ходе рейда оперативники проверили около 100 иностранных граждан, проживающих в хостелах на юго-востоке столицы, на предмет законности пребывания и трудовой деятельности на территории РФ...
Сотрудниками службы экономической безопасности совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявили нарушения миграционного законодательства.
В ходе рейда оперативники проверили около 100 иностранных граждан, проживающих в хостелах на юго-востоке столицы, на предмет законности пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
По результатам мероприятий полицейскими составлено более 50 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РоссийскуюФедерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», 5 из которых с административным выдворением за пределы Российской Федерации. На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
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