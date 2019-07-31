В ходе рейда оперативники проверили около 100 иностранных граждан, проживающих в хостелах на юго-востоке столицы, на предмет законности пребывания и трудовой деятельности на территории РФ...

Сотрудниками службы экономической безопасности совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявили нарушения миграционного законодательства.В ходе рейда оперативники проверили около 100 иностранных граждан, проживающих в хостелах на юго-востоке столицы, на предмет законности пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации.По результатам мероприятий полицейскими составлено более 50 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РоссийскуюФедерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», 5 из которых с административным выдворением за пределы Российской Федерации. На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73