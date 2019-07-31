Команда ученых из Испании и Америки создала эмбрион-химеру человека и обезьяны в лаборатории Китая. Результатом стал эмбрион с человеческими клетками. Он не смог появиться на свет, поскольку команда ученых остановила данный процесс.

Команда ученых из Испании и Америки создала эмбрион-химеру человека и обезьяны в лаборатории Китая.Как отмечает издание El Pais, химерами, согласно греческой мифологии, были монстры с козлиным животом и драконьим хвостом, которые извергали огонь через львиную пасть. Научные создания такого плана менее гротескны. В биологии химера — это организм, который создан из генетически разнородных клеток.Ученые вводили стволовые клетки человека в эмбрионы животных. Результатом стал эмбрион с человеческими клетками. Он не смог появиться на свет, поскольку команда ученых остановила данный процесс.Глава проекта Хуан Карлос Изписуа отметил, что теперь они попытаются добиться прогресса и продолжить исследования не только с клетками человека, грызунов и свиней, но также с клетками нечеловекообразных приматов.Научный эксперимент провели в Китае. Это связано с тем, что законодательство Испании серьезно ограничивает подобные исследования. Исключение делается в том случае, когда научные работы связаны со смертельными заболеваниями, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание El Pais.Биолог и проректор по исследованиям Католического университета Мурсии Эстрелья Нуньес рассказала, что итоговая цель работы — создать человеческий орган, который подойдет для трансплантации органов. Также она подчеркнула, что и сам путь к цели почти столь же интересен для ученых.При этом директор Центра регенеративной медицины Барселоны Анхель Райа отметила важность соблюдения этических преград в исследованиях с химерами. Она задалась вопросом о том, что будет, если стволовые клетки сформируют человеческие нейроны в мозгу животного. Также она проявила интерес к такому аспекту, как появление сознания у животного в подобном случае. "И что произойдет, если стволовые клетки превратятся в сперматозоиды?", — спросила Нуньес. При этом научный сотрудник отметила, что ученые создали механизм, который приведет к самоуничтожению человеческих клеток, если они смогут мигрировать в мозг.Ранее сообщалось, что в Японии разрешили создавать гибриды человека. Ученые планируют внедрить в эмбрион животного клетки человека, а затем вырастить небывалое существо, чтобы впоследствии пересадить пациенту нужные органы.