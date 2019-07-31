Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский Спартак может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого Бешикташа. Немец планировал поставить подпись под соглашением с красно-белыми в среду, 31 июля.

Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа". Немец планировал поставить подпись под соглашением с красно-белыми в среду, 31 июля.Клуб из Стамбула намерен перехватить игрока у спартаковцев, сделав нынешнему клубу Шюррле – дортмундской "Боруссии", свое заключительное предложение, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfer Haberleri. Его детали пока неизвестны.Напомним, что накануне стало известно о том, что Шюррле вместе со своим агентом ведут переговоры со "Спартаком". Также на игрока претендовал другой столичный клуб – "Локомотив". Однако условия "железнодорожников" не устроили футболиста.