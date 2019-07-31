Китай и США возобновляют переговоры по торговому соглашению после более, чем двухмесячного перерыва. Консультации пройдут в Шанхае 30 и 31 июля. От американской стороны участие примет министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

Китай и США возобновляют переговоры по торговому соглашению после более, чем двухмесячного перерыва. Консультации пройдут в Шанхае 30 и 31 июля. От американской стороны участие примет министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Лю Хэ.Торговые переговоры между двумя странами зашли в тупик после введения с обеих сторон повышенных пошлин на товары, напоминает телеканал "Россия 24". Последний раз стороны встречались в США в первой половине мая. Формально о решении возобновить консультации было объявлено в конце июня, в ходе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке.