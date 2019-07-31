Стал известен план экономических реформ, которые Владимир Зеленский намерен провести на Украине. О предстоящих изменениях рассказал замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук.

Стал известен план экономических реформ, которые Владимир Зеленский намерен провести на Украине. О предстоящих изменениях рассказал замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук.В своем интервью Bloomberg он рассказал, что Зеленский хочет провести приватизацию госкомпаний, в том числе почты, банков, железнодорожного оператора. Это должно быть сделано при содействии МВФ. В первую очередь проданы будут банки, сообщил политик. Сигналами о том, что "правила изменились", будут изменения в подходе к приватизации и продажи сельскохозяйственных земель и привлечение нескольких крупных компаний к добыче полезных ископаемых, отметил Гончарук.Президент хочет также сократить дефицит бюджета, отменить мораторий на продажу земли, который действует в стране уже 14 лет. Отмена моратория может привести к росту ВВП на 0,5 – 3 процента. Смогут ли иностранцы покупать землю, будет решено после переговоров со Всемирным банком. Реформа сельскохозяйственных угодий, непопулярная в обществе, будет проведена до конца года, пообещал политик, которого многие Украинские СМИ видят в качестве потенциального премьера страны.Кроме того, Зеленский планирует в сентябре текущего года заключить новое соглашение с МВФ. Срок старого договора истечет в конце года. Киев рассматривает Фонд как надежного партера, подчеркнул Гончарук. Он отметил, что Украина хочет заключить с МВФ договор на три-четыре года.