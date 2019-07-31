Согласно некоторым данным, в семье Игоря Крутого не все так гладко, как кажется со стороны. Появилась информация о расставании.

Согласно некоторым данным, в семье Игоря Крутого не все так гладко, как кажется со стороны. Появилась информация о расставании.Несколько лет назад старшая дочь Игоря Крутого (на самом деле падчерица) Виктория вышла замуж за ресторатора Давида Берковича. Вскоре красотка с аппетитными формами подарила супругу дочь Деми-Роуз. Влюбленные демонстрировали удивительную гармонию в отношениях. Часто Виктория публиковала совместные с мужем фотографии и видеозаписи на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Но сейчас появилась информация, что не все гладко в семье Игоря Крутого. Телеграм-канал "Антиглянец" обратил внимание, что Давид Беркович исчез из аккаунта Вики Крутой. А сама дочь композитора, по мнению канала, транслирует в массы месседж: "Я огоогогого!", что якобы весьма симптоматично.На днях Игорь Крутой справил круглую дату. Популярному композитору и продюсеру исполнилось 65 лет. В честь такого важного события была организована грандиозная вечеринка, на которой отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Вот только, как предполагает все тот же источник, Давида Берковича на этом празднике жизни не оказалось -ноль упоминаний о столь важном событии.Сложив все эти обстоятельства, "Антиглянец" сделал вывод о вероятности развода . Отметим, что сама женщина пока никак не прокомментировала эту информацию.