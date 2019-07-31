Артистка показала архивное фото, которое вызвало бурное обсуждение в Сети. На снимке Мария Кожевникова запечатлена после рождения третьего ребенка.

Артистка показала архивное фото,которое вызвало бурное обсуждение в Сети. На снимке Мария Кожевникова запечатлена после рождения третьего ребенка.В личном Instagramзнаменитость опубликовала собственный снимок двухлетней давности. МарияКожевникова позирует на цветочной поляне. Артистка облачена в белый топ,который оголяет располневшие руки артистки."Только не пугайтесь 👻 Нашла фото, чтобы Вас замотивировать 💪🏻 И это не фотошоп, это реально я 2 года назад 😜 Так что все возможно, если сложить восприятиесебя + спорт + питание , то результат будет, обязательно будет! Я смогла и Высможете👊🏻 Вперед к здоровью! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мария Кожевникова подснимком.В комментариях подписчицы хвалилиартистку, отмечая ее упорство в борьбе с ненавистными килограммами. "Прямсмотрю на Вас и мотивируюсь😊!!!Вы умница)))👍🌹🌹🌹","Хорошая мотивация! Вы молодец! 👌👌", – отмечали пользователи Сети.После, отвечая на вопросыпоклонников, призналась, что на последних месяцахбеременности весила почти сто килограммов. Естественно, спортом в таком весезвезда не занималась, старалась по возможности больше двигаться. В фитнесс-клубзвезда вернулась только после того, как перестала кормить малыша грудью. Сейчас,по словам Марии Кожевниковой, при росте 174 сантиметра она весит около 70 килограмм.После звезда, продолжаямотивировать подписчиц, опубликовала Stories из спортзала. "Вот она откудафигура: сто минут, десять километров. Бегом, пешком и , наверное, минус 800граммов", – рассказала .