Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span.Ранее Джон Болтон, советник президента по национальной безопасности, заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2021 году, вряд ли будет продлен в связи с тем, что у него есть недостатки. Также Болтон подтвердил, что Соединенные Штаты настроены за заключение нового договора, включающего Китай и Россию.В настоящее время договор СНВ-3, заключенный в 2010 году, — единственное действующее соглашение между США и Россией об ограничении вооружений, напоминает РИА Новости. В феврале 2021 года завершается срок его действия, и пока США ничего не сообщили о своем намерении его продлевать. Москва неоднократно заявляла о том, что готова обсудить данный вопрос.Дональд Трамп сообщил о желании выработать новое ядерное соглашение между США, Россией и Китаем. Однако Пекин отверг эту идею.