Президент США Дональд Трамп назвал большим событием решение суда, отклонившего иск о сговоре с Россией. Обвинения были связаны с якобы вмешательством России в президентские выборы.

Президент США Дональд Трамп назвал "большим событием" решение суда, отклонившего иск о сговоре с Россией. Обвинения были связаны с якобы "вмешательством" России в президентские выборы. Об этом президент США написал в Twitter.Wow! A federal Judge in the Southern District of N.Y. completely dismissed a lawsuit brought by the Democratic National Committee against our historic 2016 campaign for President. The Judge said the DNC case was “entirely divorced” from the facts, yet another total & complete....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019По мнению судьи, аргументы инициатора иска — Демократической партии — "не имеют веса".В 2016 году, не дожидаясь результатов расследования спецпрокурора Мюллера, национальный комитет Демократической партии самостоятельно нашел виновных и подал в суд на российское правительство и ГРУ, а еще на Джулиана Ассанжа и Дональда Трампа. Расследование Мюллера в итоге сговор Трампа с Кремлем не обнаружило.