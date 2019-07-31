Три подруги из Уфы ударно провели минувшую ночь: после посещения бара они станцевали на крыше автомобиля, а затем отправились на ней колесить по городу, притом что были в подпитии и не имели прав. Нарвавшись на дорожный патруль, девушки попытались уйти от погони, ведя прямую трансляцию в соцсети, но в итоге устроили массовое ДТП.

Три подруги из Уфы ударно провели минувшую ночь: после посещения бара они станцевали на крыше автомобиля, а затем отправились на ней колесить по городу, притом что были в подпитии и не имели прав. Нарвавшись на дорожный патруль, девушки попытались уйти от погони, ведя прямую трансляцию в соцсети, но в итоге устроили массовое ДТП."У нас нет прав! Рот закрой! Не ной!" — давала советы 21-летнему водителю подруга, в то время как на хвосте у Audi A4 сидели инспекторы.Их требования съехать на обочину и остановиться девушки игнорировали, пытаясь уйти от преследования. На улице Зорге легковушка вылетела на перекресток на красный сигнал светофора и протаранила ВАЗ-2114, которую отбросило на Ford Fusion. Управлявшую Audi 21-летнюю местную жительницу заковали в наручники, хотя она со словами "Да вы чего, прикалываетесь, что ли?!" требовала ее освободить.У виновницы ДТП не было прав, а сама она была пьяна — медосвидетельствование показало 0,83 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Сама машина не была должным образом зарегистрирована, отсутствовал страховой полис. Теперь горе-водителю грозит множество штрафов (на нее составили 12 протоколов), в том числе и крупных — за езду без прав и вождение в нетрезвом виде. Ее подруги, судя по всему, отделаются устным замечанием.