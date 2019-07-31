Чернобыльскую зону отчуждения превратили в полигон для украинской армии. Эксперты предупреждают, что это добром не кончится.

Чернобыльскую зону отчуждения превратили в полигон дляукраинской армии. Эксперты предупреждают, что это добром не кончится.Побывавшие в Чернобыле туристы из Германии обратили вниманиена следы от пуль на стенах домов. Гиду, который водит экскурсии по зонеотчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, пришлось объяснять, что стреляют здесь несталкеры, а солдаты Нацгвардии Украины – они проводят учения.Администрация президента Владимира зеленского объявилаЧернобыльскую зону отчуждения открытой для экскурсий – якобы, опасности тамнет. Однако эксперты с этим не согласны. К примеру, ранее были найдены остаткирадиоактивного грузовикa.Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, академикРАЕН, генерал-майор Николай Тараканов назвал решение властей в Киеве безумным. "Онабыла, есть и будет еще 100 лет опасной. И все, что там находится!", – высказалсяэксперт о Чернобыльской зоне в эфире .С ним согласен руководитель "Украинского военногоцентра" Тарас Чмут. Он убежден, что безопасным полигоном оставленныйжителями город Припять и АЭС назвать нельзя. "Можетслучиться какой-то обвал, мы не знаем, что там может быть под ногами", -цитирует эксперта Deutsche Welle.По мнению экспертов, опасность для военных представляет саматерритория , которую используют в качестве полигона. И, главное – не стоитзабывать о том, что это зона радиоактивного заражения.