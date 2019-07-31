Чернобыльскую зону отчуждения превратили в полигон для
украинской армии. Эксперты предупреждают, что это добром не кончится.
Чернобыльскую зону отчуждения превратили в полигон для
украинской армии. Эксперты предупреждают, что это добром не кончится.
Побывавшие в Чернобыле туристы из Германии обратили внимание
на следы от пуль на стенах домов. Гиду, который водит экскурсии по зоне
отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, пришлось объяснять, что стреляют здесь не
сталкеры, а солдаты Нацгвардии Украины – они проводят учения.
Администрация президента Владимира зеленского объявила
Чернобыльскую зону отчуждения открытой для экскурсий – якобы, опасности там
нет. Однако эксперты с этим не согласны. К примеру, ранее были найдены остатки
радиоактивного грузовикa.
Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, академик
РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов назвал решение властей в Киеве безумным. "Она
была, есть и будет еще 100 лет опасной. И все, что там находится!", – высказался
эксперт о Чернобыльской зоне в эфире .
С ним согласен руководитель "Украинского военного
центра" Тарас Чмут. Он убежден, что безопасным полигоном оставленный
жителями город Припять и АЭС назвать нельзя. "Может
случиться какой-то обвал, мы не знаем, что там может быть под ногами", -
цитирует эксперта Deutsche Welle.
По мнению экспертов, опасность для военных представляет сама
территория , которую используют в качестве полигона. И, главное – не стоит
забывать о том, что это зона радиоактивного заражения.