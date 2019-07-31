Опоздавшие пассажиры прорвались в самолет на рейс Москва-Нальчик. Это произошло в аэропорту Шереметьево. Чтобы попасть на борт, пассажиры нажали кнопку экстренного открытия дверей, и прошли по телетрапу в самолет.

Опоздавшие пассажиры прорвались в самолет на рейс Москва-Нальчик. Это произошло в аэропорту "Шереметьево". Чтобы попасть на борт, пассажиры нажали кнопку экстренного открытия дверей, и прошли по телетрапу в самолет.В результате сработала сигнализация, на борт лайнера прибыла группа быстрого реагирования, которая доставила нарушителей в полицию. Вылет задержался на 21 минуту, сообщает телеканал "Россия 24".При этом, как отметили в самом аэропорту "Шереметьево", задержанные прошли регистрацию и досмотр, а вот на посадку — не успели, и пошли на нарушение.