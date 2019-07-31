По состоянию на 23:00 по московскому времени в Иркутской области в районе города Тулун уровень воды в реке Ия составил 910 сантиметров, прибавив за последние два часа 25 сантиметров.

По состоянию на 23:00 по московскому времени в Иркутской области в районе города Тулун уровень воды в реке Ия составил 910 сантиметров, прибавив за последние два часа 25 сантиметров. Из-за паводка прервано движение по федеральной трассе "Сибирь" в районе моста через реку Ия. Объехать Тулун можно через Братский район.Как сообщалось, при первой волне максимальный уровень воды в реке достигал в Тулуне отметки 1387 сантиметров. Тогда были эвакуированы 835 человек, 887 жилых домов были подтоплены.В минувшее воскресенье, 28 июля, в Тулуне началась эвакуация людей. Жители находящихся под угрозой нового подтопления деревень Уйгат и Кривуша также покинули свои дома. В общей сложности эвакуировано более тысячи человек, сообщает ТАСС.Бороться с последствиями наводнения помогают военнослужащие Министерства обороны России, которые восстановили две дополнительные защитные дамбы на реке Ия. Это было необходимо, чтобы не допустить подтопления других районов Иркутской области. Восстановлена дамба и в районе водозабора Красный Яр города Тулуна. Всего засыпали около 10 тысяч кубометров скального грунта. Кроме того, военнослужащие очищают воду от загрязнений, выпекают хлеб, проводят вакцинацию, сообщает телеканал "Россия 24".Вызванные сильными дождями паводки обрушились на Иркутскую область в конце июня. Наиболее сильно пострадал город Тулун, где уровень воды в Ие поднимался почти до 14 метров, что в два раза превышает критическую отметку.