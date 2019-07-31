Анна Исаева – один из самых известных пиарщиков страны. Она работала со многими звездами, а со временем сама стала знаменитостью. Более 36 тысяч человек подписаны на ее страницу в социальной сети Instagram. Всем интересны и ее многочисленные проекты, и ее личная жизнь.

Анна Исаева – один из самых известных пиарщиков страны. Она работала со многими звездами, а со временем сама стала знаменитостью. Более 36 тысяч человек подписаны на ее страницу в социальной сети Instagram. Всем интересны и ее многочисленные проекты, и ее личная жизнь.Анна Исаева вместе с детьми отдыхает сейчас в Болгарии. На очередном снимке она запечатлела спящего сынишку – Филиппа Исаева."Мой мальчик уснул рядом со мной, укрывшись простынкой, – пишет Анна. - Я люблю в этом мальчике все: его роскошные шелковые кудряшки, его мягкие пухлые губы, красивые глаза с ресницами как крылышки у шмеля, его туземский летний загар, смешную болтовню и слезы, да, да, редкое проявление детскости. Я поймала себя на мысли, что люблю даже форму его ушей, она такая правильная!""У него начался сложный период подросткового нигилизма, несогласия, сопротивления. Он не в меру развит, все знает и это усугубляет мое положение. Я начинаю всерьез думать о его будущем. И главное, чего бы я очень хотела, это чтобы он вырос и не сидел на моей шее. Это не любовь к самой себе, это желание отдохнуть, когда он вырастет, от ответственности, переложить ее на него, хоть немного. И если так и будет, это будет означать, что он состоялся в жизни! Конечно, хочется, чтобы он жил лучше, чем я, чем мы. Хочется, чтобы дети были умнее и успешнее. Чтобы он помогал родным", – заключила Исаева.Напомним, покойная ныне певица Юлия Началова считала Анну Исаеву свой сестричкой. Уход артистки из жизни пиарщица приняла как личную трагедию и участвовала в организации похорон. А сегодня вынуждена отбиваться от сочиняющих байких журналистов и обелять память исполнительницы.