В период строительства население этой территории будут обслуживать в ФАПе в Сновицах

В период строительства население этой территории будут обслуживать в ФАПе в СновицахПо поручению губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в селе Богослово Суздальского района подобрали земельный участок, на котором в 2020 году планируют построить современный ФАП, оснащённый всем необходимым медоборудованием.Жители Богослово и близлежащих сел и деревень остро нуждаются в новом ФАПе, поскольку старый признали аварийным. В период строительства население этой территории будут обслуживать в ФАПе в Сновицах.Фельдшерско-акушерский пункт в Богослово построят на средства федерального бюджета в рамках Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2018 № 1732. Сейчас разрабатывают техническое задание для проектирования ФАПа.