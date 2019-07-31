В Белом море произошло ЧП с пассажирской яхтой, на которой находятся 6 человек. Утром 30 июля судно Крейсер потеряло ход и стало подавать сигналы бедствия. Первый сигнал SOS поступил в 5.26 по Москве.

В Белом море произошло ЧП с пассажирской яхтой, на которой находятся 6 человек. Утром 30 июля судно "Крейсер" потеряло ход и стало подавать сигналы бедствия. Первый SOS поступил в 5.26 по Москве.Как сообщает "Интерфакс", в морской миле от яхты находится теплоход "Академик Николай Страхов". Чуть дальше по морю идет теплоход "Академик Александров". Ему также дано указание следовать к месту нахождения "Крейсера".В случае угрозы для жизни людей, находящихся на яхте, их спасение будет производиться экипажем теплохода "Академик Николай Страхов". Контроль ситуации возложен на него.