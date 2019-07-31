Кроме того, в них меняют окна и ремонтируют крыши

Кроме того, в них меняют окна и ремонтируют крышиДетские сады Владимира готовят к предстоящему учебному году. Дошкольные учреждения должны быть комфортными и безопасными для маленьких горожан. Для этого во всех садах установили системы видеонаблюдения и сигнализация.Готовности детских садов проводят и сотрудники сразу нескольких ведомств - МЧС, Роспотребнадзор, МВД. На сегодня проверили и признали полностью готовыми к новыми учебному году 80 из 89 дошкольных учреждений Владимира.В рамках подготовки к новому учебному году в садах за счет средств бюджета города проводят работы по ремонту кровельного покрытия в 47 учреждениях, замене окон в 55 детсадах. Кроме того, ведут ремонт помещений, входных групп, ограждений, спортивных и прогулочных площадок.