Несколько сотен сторонников бывшего президента Армении собрались у здания кабмина и потребовали немедленно освободить Кочаряна. Со дня его ареста прошёл уже год.

Несколько сотен сторонников бывшего президента Армении собрались у здания кабмина и потребовали немедленно освободить Кочаряна. Со дня его ареста прошёл уже год. Кочаряну, который 10 лет возглавлял страну, а ещё спустя 10 лет заявил о возвращении в большую политику, — нынешние власти предъявили обвинения в свержении конституционного строя в рамках дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года.Сразу же после ареста Кочаряна многие армянские общественные деятели и юристы заявили о бесспорном факте его политического преследования. Ни прокуратура, ни следственные службы так и не представили доказательств вины бывшего президента Армении. Сегодня адвокаты Кочаряна опубликовали нарушения, связанные с его делом. В списке почти 30 пунктов, отмечает телеканал "Россия 24".