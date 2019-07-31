На капремонт и техническое оснащение «недостроя» из областного бюджета выделили более 70 миллионов рублей

На капремонт и техническое оснащение «недостроя» из областного бюджета выделили более 70 миллионов рублейЗавтра, 1 августа, врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова в торжественной обстановке откроет диагностический корпус в Киржачской больнице. Его здание начали возводить ещё в 1980 годах, но с распадом Советского Союза стройку заморозили. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки только в прошлом году, когда на капремонт и техническое оснащение «недостроя» из областного бюджета выделили более 70 миллионов рублей.В диагностическом корпусе площадью 400 квадратных метров разместились кабинеты приёма акушеров-гинекологов, уролога, онколога, 2 кабинета УЗИ, блок эндоскопических методов исследований, кабинет маммографии и биохимическая лаборатория. Здание оснастили современным оборудованием и системами климат-контроля, видеонаблюдения и противопожарной сигнализацией.