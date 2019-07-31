В Китае в аквапарке города Лунцзин, расположенном в северо-восточной провинции Цзилинь, не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной.

В Китае в аквапарке города Лунцзин, расположенном в северо-восточной провинции Цзилинь, не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной. О происшествии сообщили власти города.Как уточняется, ЧП произошло еще 29 июля в 14:40 по местному времени (9:40 по времени Москвы), когда в бассейне аквапарка прошла искусственная волна, слишком высокая для таких развлекательных мест.В результате случившегося посетители, находившиеся в бассейне, получили множество ушибов, так как почти все были со спасательными кругами или в спасательных жилетах и не смогли сгруппироваться. Под напором воды, натыкаясь друг на друга, люди отлетали в стенки бассейна.По предварительным данным, причиной ЧП стала подача в генератор волн слишком большого напора воды.Вечером в среду в больницах находились два человека с переломами ребер, один – с переломами ног и двое – с сильными ушибами. Остальных 39 человек уже выписали, передает РИА Новости.