Из незаконного оборота правоохранителями изъято более 4500 пачек сигарет на сумму более 170 тысяч рублей.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кольчугинскому району в помещении одной из торговых точек Кольчугино обнаружили немаркированную табачную продукцию.Факт реализации товара без акцизов 48-летним местным жителем был задокументирован полицейскими.В помещении магазина оперативники обнаружили более 4500 пачек сигарет на сумму свыше 170 тысяч рублей.Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемого возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения подозреваемым продукции без акцизов.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.