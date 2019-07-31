С начала года туда прибыло 38 иностранцев

С начала года туда прибыло 38 иностранцевПрокуратура провела проверку соблюдения законодательства о миграции в одном из хостелов Владимира. Выяснилось, что с начала года туда прибыло 38 иностранцев.Однако администрация хостела уведомления о прибытии граждан зарубежья в миграционный отдел не направляла.5 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Также в отношении руководителя хостела вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает штраф на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических – от 400 до 500 тысяч рублей.