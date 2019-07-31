Полицейские задержали группу мошенников в Перми. Торговые представители, как они сами себя называли, ходили по квартирам и навязывали местным жителям покупку противопожарного оборудования. Его цена превышала рыночную стоимость в разы.

Полицейские задержали группу мошенников в Перми. Торговые представители, как они сами себя называли, ходили по квартирам и навязывали местным жителям покупку противопожарного оборудования. Его цена превышала рыночную стоимость в разы, сообщает телеканал "Россия 24".Преступники убеждали пермских жителей, что такая дорогостоящая покупка необходима. В случае отказа пугали административным штрафом. Для убедительности мошенники работали в спецодежде и даже предъявляли соответствующие удостоверения.