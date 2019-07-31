31.07.2019

2019-07-31 19:50:43

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении избившего кондуктора мужчины

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ударившего кондуктора по лицу. Теперь злоумышленнику предстоит ответить за свое деяние. Напомним, что речь идет о видео из салона троллейбуса, на котором видно, что недовольный пассажир что-то говорит кондуктору в пустом салоне. Отправляясь на выход, он ударил женщину-кондуктора в лицо. Инцидент произошел около полуночи 24 июля в троллейбусе №45 на Ленинском проспекте у бульвара Новаторов. Тогда водитель троллейбуса остановился по технической причине, которую устранил самостоятельно за несколько минут, а всех пассажиров пересадили на проходящий мимо троллейбус. После инцидента кондуктор была доставлена в больницу, пишет Telegram-канал Hue.